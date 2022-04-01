Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в ходе пожара на нефтебазе пострадали два человека, передает РИА Новости. Оба пострадавших являются работниками предприятия. Жители близлежащих улиц будут временно размещены на «Белгород-Арене». Они смогут вернуться в свои дома после завершения ликвидации последствий ЧП.
Как пишут СМИ, всего огнем было охвачено восемь резервуаров с топливом объемом по 2 тыс. куб. м каждая.
Как отметил Гладков, проблем с топливом в Белгородской области нет, его запасов хватает на 15-18 дней.
Также в соцсетях публикуют последствия обстрела в пригородном поселке Северное, который, предположительно, устроила украинская сторона. Отмечается, что пострадало здание типографии.