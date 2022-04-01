Два украинских вертолета в ночь на 1 апреля нанесли удары по объектам в Белгородской области России. В результате возник пожар на нефтебазе, также местные жители сообщают о разрушениях в промзоне в пригороде областного центра

Политолог Кочетков объяснил, что будет, если Зеленский сбежит из Украины, не капитулировав © РИА Новости, Нина Зотина Вячеслав Гладков, в ходе пожара на нефтебазе пострадали два человека, передает РИА Новости. Оба пострадавших являются работниками предприятия. Жители близлежащих улиц будут временно размещены на «Белгород-Арене». Они смогут вернуться в свои дома после завершения ликвидации последствий ЧП.

Как пишут СМИ, всего огнем было охвачено восемь резервуаров с топливом объемом по 2 тыс. куб. м каждая.

Как отметил Гладков, проблем с топливом в Белгородской области нет, его запасов хватает на 15-18 дней.

Также в соцсетях публикуют последствия обстрела в пригородном поселке Северное, который, предположительно, устроила украинская сторона. Отмечается, что пострадало здание типографии.