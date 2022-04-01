Грузия участвует во всех международных санкциях против России, заявила 31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN

Эксперт объяснил, почему Молдавия и Грузия не хотят присоединяться к антироссийским санкциям © РИА Новости, Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк Кристиан Аманпур обратила внимание, что правительство страны и правящая партия отказались поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы. Однако собеседница телеканала не согласилась c этим заявлением.

«В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции [в отношении России], и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины», — подчеркнула Зурабишвили.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не присоединится к экономическим и финансовым санкциям против России, которые на тот момент ввели США, ЕС и некоторые другие страны. Гарибашвили пояснил, что это навредит стране и ее жителям, а в сложившейся ситуации он будет руководствоваться только национальными интересами. При этом он указал, что правительство Грузии «в пределах своих возможностей» делает все, чтобы оказать политическую и гуманитарную помощь Украине.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине. Грузинские власти, в свою очередь, подчеркивали, что не будут отправлять добровольцев в страну, поскольку «это может быть воспринято как участие в военных действиях». В то же время 20 марта глава парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о гибели трех грузинских бойцов на Украине.

На прошлой неделе телекомпания Imedi, по заказу которой грузинская компания GORBI провела соцопрос, сообщила, что большинство опрошенных жителей Грузии (64,5%) назвали правильным отказ правительства присоединиться к санкциям против России.