Президент США Джо Байден назвал рост цены галлона бензина на американском рынке «подорожанием Путина», признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине, сообщила 31 марта пресс-служба Белого дома

Почем топливо для народа? «Дикие» цены на бензин в России © Украина.ру Джо Байден] сказал, что без колебаний примет меры, чтобы защитить американцев от "подорожания Путина"», — заявил представитель Белого дома.

По его словам, Байден также согласен с тем, что именно действия президента России якобы привели к структурной проблеме на нефтяном рынке.

«Мы знаем, что предложения слишком мало, чтобы удовлетворить спрос, поскольку российская нефть уходит с рынка [США] <…>. Это может стимулировать дополнительное производство, в котором мы нуждаемся прямо сейчас, чтобы отреагировать на действия Путина», — добавил чиновник.

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и газа из России 8 марта. По словам Байдена, обе партии в конгрессе — Демократическая и Республиканская — поддержали это решение. США отказались от российских энергоносителей, не дожидаясь подобного решения от Европы, так как европейские страны в большей степени зависят от поставок из России и могут не присоединиться к инициативе Вашингтона. О планах отказаться от российской нефти заявили также Великобритания и Канада.

В тот же день розничная цена галлона бензина в США побила рекорд и превысила отметку $4,17. Прежний рекорд составлял $4,11 за галлон, он был установлен в июле 2008 года.

Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия сможет поставлять нефть на восток, если европейские страны откажутся от российского сырья.