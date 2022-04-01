Глава Чечни Рамзан Кадыров 31 марта в своем Telegram-канале потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК Javelin на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам

Армия РФ уничтожила склад с Javelin в Житомире © The U.S. Army

Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.

«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — добавил глава Чечни.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.