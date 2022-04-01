«Требуем от Байдена увеличить поставки "Джавелинов"! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», — сказал Кадыров.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — добавил глава Чечни.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.