Украинский бизнесмен Ринат Ахметов 31 марта в интервью Bloomberg заявил, что его компания SCM собирается подать иск против России для получения выплат за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации по демилитаризации

«Обещал быть с Украиной»: Ахметов улетел из страны © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

По данным компании Ахметова System Capital Management, на предприятиях были трудоустроены порядка 40 тысяч человек.

Бизнесмен уверен, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».

Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев.

Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну. Сейчас он заявил, что остается на Украине и уезжать не намерен. Свое точное местонахождение он сообщить отказался, объяснив это соображениями безопасности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.