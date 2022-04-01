По его словам, хотя два его предприятия в Мариуполе — «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича — временно не работают, сотрудникам продолжают выплачивать зарплаты.
По данным компании Ахметова System Capital Management, на предприятиях были трудоустроены порядка 40 тысяч человек.
Бизнесмен уверен, что «Украина потребует и получит все репарации в полном объеме».
Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев.
Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну. Сейчас он заявил, что остается на Украине и уезжать не намерен. Свое точное местонахождение он сообщить отказался, объяснив это соображениями безопасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.