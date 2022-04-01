По его словам, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.
«Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны», — заверил Зеленский.
Он добавил, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину».
По информации «Страна.ua», Зеленский уволил Наумова еще в июле прошлого года по подозрению в участии в контрабандных схемах. Незадолго до начала российской спецоперации Наумов уехал за границу, отмечает издание.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.