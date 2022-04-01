Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение лишить званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины (СБУ). Его обращение опубликовали 31 марта на YouTube-канале Офиса президента

Зеленский отозвал посла Украины из Грузии из-за отказа помогать Киеву © president.gov.ua словам, речь идет о бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и бывшем начальнике Управления ведомства в Херсонской области Сергее Криворучко.

«Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны», — заверил Зеленский.

Он добавил, что Наумов и Криворучко «нарушили присягу и предали родину».

По информации «Страна.ua», Зеленский уволил Наумова еще в июле прошлого года по подозрению в участии в контрабандных схемах. Незадолго до начала российской спецоперации Наумов уехал за границу, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.