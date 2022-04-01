Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер на днях в беседе с ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц объяснил, почему энергосектор России исключили из-под санкций © REUTERS, John Macdougall/ Pool

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер.

Он подчеркнул, что немецкое правительство должно стремиться к снижению энергетической зависимости от Москвы, не потерпев при этом экономической катастрофы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.