Решение отказать украинским военным в эвакуации по гуманитарным коридорам из Мариуполя призвано не допустить перегруппировки войск. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает 1 апреля РИА Новости

Военный эксперт объяснил, почему зачищать Мариуполь от нацистов нужно медленно © Украина.ру

Накануне представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя. По его словам, считается, что они уже не бойцы, они являются преступниками, потому что убивали гражданское население. Он гарантировал сохранить им жизнь, но не отпустить.

При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.

В начале марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов».