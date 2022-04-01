«Такое решение было принято, чтобы не дать возможности выжившим украинским военным и бойцам "Азова" перегруппироваться и продолжить боевые действия на Донбассе. Кроме того, те из них, кто захотят сдаться, должны быть подвергнуты суду, поэтому им нельзя дать выйти из Мариуполя», — сказал Сивков.
Накануне представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не дадут коридор для выхода из Мариуполя. По его словам, считается, что они уже не бойцы, они являются преступниками, потому что убивали гражданское население. Он гарантировал сохранить им жизнь, но не отпустить.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.
В начале марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк «Азов».