Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел - процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Об этом сообщил главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, передает 1 апреля агентство «Прайм»

Зубец рассказал, сколько будет стоит доллар в ближайшие полгода © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

При этом он указал, что слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — считает аналитик.

Антонов высказал предположение, что в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15% годовых и ослабления других жестких мер. В частности, введенная регулятором 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже может снизиться.

На прошлой неделе ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков уже отмечал, что роль доллара США в качестве инструмента создания международных резервов других государств снижается в пользу валюты КНР и золота. По его словам, последние события показали, что доступ к доллару США, а также евро, британскому фунту, канадскому доллару, японской иене и швейцарскому франку может быть заблокирован. Соответственно, данные валюты уже не являются надёжным средством формирования резервов.