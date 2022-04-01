Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Он опубликован на kremlin.ru

Путин объяснил, что будет с поставками газа европейцам в случае отказа платить в рублях © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк сказал глава государства.

Он добавил, что отказ от этих правил Москва будет считать неисполнением обязательств, а действующие контракты остановит. Как пояснил президент, заморозка российских активов за рубежом показала, что страны Запада используют свои финансовые системы как оружие.

«Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно», — указал Путин.

Из текста документа следует, что речь идет только о поставках сырья «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия рублевых счетов назначили Газпромбанк.

На прошлой неделе Путин объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Так Москва отреагировала на масштабные ограничения после начала спецоперации по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

Первыми на инициативу отреагировали в странах «Большой семерки». Там перевод оплаты в рубли назвали односторонним нарушением условий контрактов. Высший орган исполнительной власти Европейского союза — Еврокомиссия — также отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа.