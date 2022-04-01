Украинская армия хорошо вооружена и укомплектована бойцами высокого класса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, философ, заместитель председателя «Изборского клуба» Виталий Аверьянов

Отвечая на вопрос о ходе проведения военной спецоперации РФ на Украине, он отметил, что не является военным экспертом, но по мнению его знакомых генералов, связанных с «Изборским клубом», она идёт успешно. Стало известно, что делают в плену с раненными украинскими военными - ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

Аверьянов также дал высокую оценку украинским военнослужащим.

«Что бы мы там ни говорили об их убеждениях, далеко не все украинские солдаты являются исповедниками фашистской идеологии, но они не сдаются не потому, что они фашисты, а потому, что они "русские солдаты"….Мы здесь имеем дело действительно со своими братьями, хоть и заблудшими», — рассказал писатель.

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