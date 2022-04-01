Он рассказал, что система расчётов в долларах при оплате за углеводороды, принятая СССР в семидесятые годы, впоследствии стала одной их причин его распада.
Он также высказал мнение, что решение президента России Владимира Путина о платежах за газ в рублях со стороны недружественных стран было сделано с ведома Китая.
«Поэтому мы сегодня имеем дело с переломом парадигмы, с уходом от нефтедоллара, с переходом газа к рублям, нефти к рублям, возможно, нефти к юаням, возможно — к новым резервным валютам, которые на сегодняшний день резервными не считались», — уверен Аверьянов.
Он указал, что не знает, как именно недружественные страны будут осуществлять такие платежи, но, по его мнению, им придётся это сделать.
Полностью интервью можно прочитать здесь.