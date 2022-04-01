Недружественные страны будут вынуждены перейти на оплату российских углеводородов в рублях, потому что в ближайшие полтора-два года они не смогут найти адекватной замены российскому газу и, отчасти, нефти. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель, философ, заместитель председателя «Изборского клуба» Виталий Аверьянов

Он рассказал, что система расчётов в долларах при оплате за углеводороды, принятая СССР в семидесятые годы, впоследствии стала одной их причин его распада. Шольц попросил у Путина разъяснений по оплате за газ в рублях © AP, Guglielmo Mangiapane

Он также высказал мнение, что решение президента России Владимира Путина о платежах за газ в рублях со стороны недружественных стран было сделано с ведома Китая.

«Поэтому мы сегодня имеем дело с переломом парадигмы, с уходом от нефтедоллара, с переходом газа к рублям, нефти к рублям, возможно, нефти к юаням, возможно — к новым резервным валютам, которые на сегодняшний день резервными не считались», — уверен Аверьянов.

Он указал, что не знает, как именно недружественные страны будут осуществлять такие платежи, но, по его мнению, им придётся это сделать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.