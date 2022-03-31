Необходимо избежать спекуляций на курсе рубля, уверен экономист. Он высоко оценил меры по ограничению резкого оттока капитала, принятые финансовыми властями РФ.
«В дальнейшем необходимо направить деньги в экономику, но не под 20% ключевой ставки…. Должны быть целевые кредиты, которые направляются на проекты по импортозамещению и развитию бизнеса у нас в стране. Чтобы эти деньги не уходили на другие спекулятивные нужды», — уверен эксперт.
Он добавил, что необходимо обеспечить стабильность курса рубля.
Только в таком случае люди понесут деньги в банки на депозиты, даже если депозиты будут меньше.
Нынешняя ситуация с 20% ключевой ставки также должна быть исправлена, поскольку делает кредиты малодоступными, рассказал экономист.
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