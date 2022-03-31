Сын президента США Джо Байдена Хантер помог в обеспечении финансирования работ с патогенами на Украине, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota. Это следует из опубликованной 31 марта Министерством обороны РФ переписки с сотрудниками Минобороны США и компаний-подрядчиков Пентагона на Украине

В Минобороны заявили, что важным результатом спецоперации ВС РФ стало прекращение деятельности пяти украинских биолабораторий, где велись работы с патогенами.

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu Хантера Байдена, в ведомстве обратили внимание: в одном из писем вице-президент Metabiota Мэри Гаттьери отметила, что работа компании будет направлена на «обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России», то есть речь не шла о чисто научных целях исследований.

Ранее британская газета Daily Mail также сообщила о переписке Байдена-младшего с Metabiota.

«Электронные письма,… полученные DailyMail.com с брошенного ноутбука Хантера, показывают, что утверждения [Министерства обороны РФ] вполне могут быть правдой», — отметила газета.