В Минобороны заявили, что важным результатом спецоперации ВС РФ стало прекращение деятельности пяти украинских биолабораторий, где велись работы с патогенами.
По поводу переписки Хантера Байдена, в ведомстве обратили внимание: в одном из писем вице-президент Metabiota Мэри Гаттьери отметила, что работа компании будет направлена на «обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России», то есть речь не шла о чисто научных целях исследований.
Ранее британская газета Daily Mail также сообщила о переписке Байдена-младшего с Metabiota.
«Электронные письма,… полученные DailyMail.com с брошенного ноутбука Хантера, показывают, что утверждения [Министерства обороны РФ] вполне могут быть правдой», — отметила газета.