После стабилизации курса рубля доллар будет стоить от 80 до 90 рублей. Такое предположение в интервью изданию Украина.ру сделал экономист и политолог Александр Дудчак

По его словам, если начнётся процесс оплаты в рублях за газ, то спрос на рубль будет увеличиваться, что, с учётом ослабления доллара и евро, положительно скажется на курсе российской валюты. США ждут «свободного падения рубля» © CC0, Pixabay

Также Дудчак отметил, что для России более важной темой, чем курс рубля, является его стабильность.

«Мечтать надо о стабильности. Тут важно не то, какой будет курс, а чтобы он не колебался. Именно это наносит больше всего вреда. Надо, чтобы не было спекуляций на рубле», — отметил экономист.

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