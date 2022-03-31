Один из главных организаторов проукраинских митингов в Бердянске Виталий Шевченко перешел на российскую сторону: он призывает сотрудничать с Вооруженными силами РФ. Соответствующее видеообращение опубликовал 31 марта Telegram-канал Readovka

Во Львове арестовали одобрявшего спецоперацию РФ блогера © vk.com, Глеб Ляшенко записал видео, в котором признал, что приход России на Украину — залог стабильности и спокойствия.

По его словам, страна устала от разгула нацизма и бесчинств «последователей Бандеры». И только с приходом российской армии жители контролируемых ВС РФ городов «перестали впервые за много лет бояться ходить по улицам».

Шевченко рад тому, что в городе больше «не будет марионеточного режима Зеленского, а сближение с Россией влечет экономическое развитие региона». Теперь в Бердянске, как и в соседнем Херсоне, контролируемом также армией России, наладится мирная жизнь.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.