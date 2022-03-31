Ляшенко заявлял, что «8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат». Он также возлагал ответственность за ситуацию на Украину и предлагал государству капитулировать, а ответственность «за каждого убитого украинца» возложить на президента Владимира Зеленского.
Блогера арестовали с правом внесения залога в размере 4 млн гривен (11 млн рублей).
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.