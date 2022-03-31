Галицкий районный суд Львова 31 марта арестовал 33-летнего украинского блогера Глеба Ляшенко, которого подозревают в государственной измене из-за позиции по спецоперации, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ)

Донецкий блогер рассказал, как живет город во время боевых действий © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Блогера арестовали с правом внесения залога в размере 4 млн гривен (11 млн рублей).

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.