Парламентская комиссия РФ по расследованию деятельности биологических лабораторий на территории Украины провела первое заседание. Об этом 31 марта сообщила журналистам сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

«На воре и шапка горит»: Небензя разоблачил американские биолаборатории на Украине © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

По ее словам, одна из четырех подкомиссий будет заниматься медико-биологическим анализом, другая — международно-правовым анализом, третья займется оценкой рисков и угроз безопасности, а четвертая будет отвечать за научно-информационный анализ.

На первом заседании также был заслушан доклад Минобороны. Предварительный вывод, как сказала Яровая, состоит в том, что работа биолабораторий шла при высоком уровне секретности по заказу и при финансировании Минобороны США на основании соглашения с Минздравом Украины.

По словам Яровой, комиссия намерена исполнить поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина и уже начала оценивать, как можно провести беседу с представителями США, которые могут быть осведомлены о работе биолабораторий: речь ранее шла о замгоссекретаря Виктории Нуланд и сыне президента США Хантере Байдене.

«Сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена-младшего», — сказала Яровая.

На прошлой неделе Володин высказал позицию, что президент США Джо Байден обязан объяснить создание биологических лабораторий на Украине, которое, по данным Минобороны России, финансировалось из инвестфонда под руководством его сына. На пленарном заседании нижней палаты Володин также отмечал, что парламентской комиссии по расследованию биолабораторий нужно получить пояснения Нуланд, которая высказывалась в СМИ по этому вопросу.