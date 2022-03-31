Санкции против РФ вызвали стратегически необходимые процессы очищения государства и переход на новые рельсы мобилизационной экономики. Поэтому быстрое их смягчение пойдёт стране не на пользу, а во вред. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель, философ, заместитель председателя «Изборского клуба» Виталий Аверьянов

Он считает, что данные процессы позволят России достаточно быстро создать новую систему международных расчётов и произвести комплексное импортозамещение санкционных товаров и продуктов.

«Это создаст систему безопасности в торговле, начнёт выстраивать новую ось не только Россия — Китай, но и транскаспийскую ось», — уверен эксперт.

По его мнению, возможное ослабление или отмена западных санкций несёт в себе потенциальную опасность.

«Если Запад пойдет на попятный, наша политическая элита, которая была вестернизирована сильно за эти тридцать лет, на радостях свернёт многие из этих процессов, а они России необходимы», — полагает Аверьянов.

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