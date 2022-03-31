Он считает, что данные процессы позволят России достаточно быстро создать новую систему международных расчётов и произвести комплексное импортозамещение санкционных товаров и продуктов.
«Это создаст систему безопасности в торговле, начнёт выстраивать новую ось не только Россия — Китай, но и транскаспийскую ось», — уверен эксперт.
По его мнению, возможное ослабление или отмена западных санкций несёт в себе потенциальную опасность.
«Если Запад пойдет на попятный, наша политическая элита, которая была вестернизирована сильно за эти тридцать лет, на радостях свернёт многие из этих процессов, а они России необходимы», — полагает Аверьянов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.