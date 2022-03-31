«В Херсоне, находящемся под контролем РФ, плавно налаживается жизнь. Люди возвращаются в город. После освобождения от украинских националистов местные власти выступили за сотрудничество с Россией и договорились с военными РФ совместно поддерживать правопорядок в области. С мародерством практически покончено, открываются магазины и рынки, а основные продукты питания вновь становятся доступны горожанам», — сказал Журавко.
Кроме того, по его словам, прорабатывается возможность оперативного влияния на процесс регулирования отношений экономическо-хозяйственной деятельности, а также поставок нефтепродуктов из РФ, прежде всего, для проведения сельхозработ.
«Посевная уже начинается и ее срывать нельзя, дабы в будущем не допустить гуманитарной катастрофы», — сказал Журавко.
Он также подчеркнул, что украинские войска (со стороны Николаева) специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских военных.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.