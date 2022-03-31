Херсонская область Украины, находящаяся под контролем российской армии, постепенно возвращается к мирной жизни, местные власти выступили за сотрудничество с Россией. Об этом 31 марта заявил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает РИА Новости

В Госдуме назвали два варианта дальнейшей судьбы Херсона © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, по его словам, прорабатывается возможность оперативного влияния на процесс регулирования отношений экономическо-хозяйственной деятельности, а также поставок нефтепродуктов из РФ, прежде всего, для проведения сельхозработ.

«Посевная уже начинается и ее срывать нельзя, дабы в будущем не допустить гуманитарной катастрофы», — сказал Журавко.

Он также подчеркнул, что украинские войска (со стороны Николаева) специально обстреливают окраины Херсона, чтобы затем обвинить российских военных.

Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.