Действия западных «партнёров» по отношению к РФ будут носить очень жёсткий характер в ближайшие месяц или полтора, затем напряжение начнёт спадать. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель, философ, заместитель председателя «Изборского клуба» Виталий Аверьянов

«Нужно понимать, что сейчас мы находимся в условиях горячей, многоуровневой, гибридной войны, и в ближайшие месяц-полтора действия наших партнеров, дружественных, а теперь недружественных, могут носить самый острый, непримиримый характер», — сказал писатель.

Эксперт Дудчак объяснил, сколько российская экономика продержится под санкциями © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако санкции не будут отменены так быстро, и многие проблемы, возникшие в связи с ними, останутся.

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