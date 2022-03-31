«Нужно понимать, что сейчас мы находимся в условиях горячей, многоуровневой, гибридной войны, и в ближайшие месяц-полтора действия наших партнеров, дружественных, а теперь недружественных, могут носить самый острый, непримиримый характер», — сказал писатель.
По его прогнозу, примерно через полгода напряжённость опустится до «приемлемого для России» уровня.
Однако санкции не будут отменены так быстро, и многие проблемы, возникшие в связи с ними, останутся.
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