Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина 31 марта сообщила в своем Facebook*, что ее муж погиб под Черниговом при обстреле

На Украине погиб сын замгубернатора Ненецкого округа © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На днях в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча во дворце Долмабахче длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Ольга Стефанишина является народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва, избранной от партии «Голос».

* Организация, признанная экстремистской в РФ