«Гораздо проще списать все грехи на Россию — а вместе с ними и ответственность за обидные провалы. Польская пропаганда привыкла все вешать на нашу страну. В этом смысле она очень похожа на прибалтийскую и украинскую», — отметил он.
Медведев уточнил, что Польша считает события на Украине, «Крымскую весну» прекрасным поводом заморозить любые связанные с Россией инициативы, поддерживать «режим антироссийских санкций и нагнетание новой холодной войны».
Он также выразил мнение, что «сохраняющиеся фантомные боли прошлого и иррациональная тоска о не случившейся "великой истории" Польши продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения».
На прошлой неделе Медведев уже называл польскую пропаганду «самым злобным, вульгарным и визгливым» критиком России. Он подчеркивал, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к народу Польши граждане России относятся вполне дружелюбно.