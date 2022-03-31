Польская пропаганда привыкла вешать все проблемы на Россию, надежды на нормализацию общения не остается. Об этом 31 марта написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska

«Политические имбецилы»: Медведев жестко высказался о польской пропаганде © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

Медведев уточнил, что Польша считает события на Украине, «Крымскую весну» прекрасным поводом заморозить любые связанные с Россией инициативы, поддерживать «режим антироссийских санкций и нагнетание новой холодной войны».

Он также выразил мнение, что «сохраняющиеся фантомные боли прошлого и иррациональная тоска о не случившейся "великой истории" Польши продолжают довлеть над польским истеблишментом, не оставляя даже тени надежды на нормализацию общения».

На прошлой неделе Медведев уже называл польскую пропаганду «самым злобным, вульгарным и визгливым» критиком России. Он подчеркивал, что при этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к народу Польши граждане России относятся вполне дружелюбно.