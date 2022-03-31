«Коронавирус, к сожалению, не исчез. В будние дни у нас в среднем регистрируют 4,5 тысячи случаев. Вакцинация также продолжается, в том числе и третьей дозой», — отметил Ляшко.
По его словам, по состоянию на 27 марта в стране госпитализированы 4038 больных коронавирусом. Это данные тех больниц, откуда есть возможность получить статистику, ведь там, где идут боевые действия, это трудно сделать.
На период действия военного положения на Украине отменили установление карантинных зон и норму об отстранении от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса.