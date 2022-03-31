На Украине каждые сутки регистрируют в среднем по 4,5 тысячи новых заболевших COVID-19. Об этом 30 марта заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина»

Коронавирус лютует: лыжным акробатам c Украины на Олимпиаду путь заказан © AP, Rick Bowmer

По его словам, по состоянию на 27 марта в стране госпитализированы 4038 больных коронавирусом. Это данные тех больниц, откуда есть возможность получить статистику, ведь там, где идут боевые действия, это трудно сделать.

На период действия военного положения на Украине отменили установление карантинных зон и норму об отстранении от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса.