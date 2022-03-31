Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая США и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится на третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана (Россия, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), говорится 31 марта на сайте МИД РФ

Лавров объяснил, почему в разрешении ситуации с Украиной нельзя доверять Западу © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Лавров указал, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру.

«Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — подчеркнул глава МИД РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.