«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США», — сказал он, отвечая на вопрос агентства «Синьхуа» о причинах украинского кризиса.
Лавров указал, что после исчезновения СССР они продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием, создавали там военную инфраструктуру.
«Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — подчеркнул глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.