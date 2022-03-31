Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 30 марта попросил разъяснений по процедуре расчетов за российский газ в рублях. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости

Шольц рассказал об обратном эффекте антироссийских санкций © REUTERS, John Macdougall/ Pool

Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру.

Он также отметил, что договоренность «Большой семерки» остается в силе. Так, поставки энергоносителей будут оплачиваться только в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.

В Кремле по итогам этого разговора отметили, что российский президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли. По его словам, это вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. В то же время стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

На прошлой неделе Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. На фоне такого решения российский президент поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Также Путин пояснил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенными в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.