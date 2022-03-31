По его словам, российский лидер уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, и отметил при этом, что для европейских импортеров ничего не изменится. Так, расчеты будут осуществляться только в евро и, как и обычно, переводиться в Газпромбанк, который не затронут санкциями. После этого банки будут конвертировать деньги в рубли.
Канцлер Шольц в этом разговоре не давал согласия, а лишь попросил письменной информации, чтобы лучше понять процедуру.
Он также отметил, что договоренность «Большой семерки» остается в силе. Так, поставки энергоносителей будут оплачиваться только в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.
В Кремле по итогам этого разговора отметили, что российский президент объяснил канцлеру Германии решение о переходе в расчетах за газ на рубли. По его словам, это вызвано тем, что в нарушение норм международного права российские валютные резервы заморожены странами ЕС. В то же время стороны условились, что этот вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.
На прошлой неделе Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. На фоне такого решения российский президент поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Также Путин пояснил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенными в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.