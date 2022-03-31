США не собираются становиться гарантом безопасности Украины, поскольку их цель - дестабилизация ситуации в регионе. Об этом 31 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram

Захарова рассказала о вербовке наёмников представительствами Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк написала Захарова.

По мнению дипломата, США в этой ситуации нацелены на продолжение поставок оружия, поддержку биолабораторий и «ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии».

Таким образом Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Кейт Бедингфилд, которая накануне заявила, что пока у Вашингтона нет «конкретных деталей относительно гарантий безопасности» для Украины.

На российско-украинских переговорах в Стамбуле 29 марта Киев предложил новую систему гарантий безопасности, включающую нейтральный статус Украины, на основе международного договора. Российская делегация подтвердила, что получила письменно сформулированные требования Киева по данному вопросу.

В качестве возможных гарантов Украина назвала постоянных членов Совбеза ООН (это Китай, Франция, США, Великобритания и Россия), а также Турцию, Германию, Италию, Израиль, Польшу и Канаду.