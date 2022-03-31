Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 30 марта выступил с обращением к Индии, в котором попросил страну использовать свое влияние на Россию для прекращения специальной операции, передает телеканал NDTV

Кто в Украине принимает решения. Кулеба иностранных дел © коллаж Украина.Ру напомнил, что Украина являлась «надежным потребителем индийской продукции» и одним из «гарантов продовольственной безопасности» страны.

Поэтому он призвал страну урегулировать ситуацию на Украине и стать посредником в переговорах с Россией.

«Мы всегда снабжали вас подсолнечным маслом, зерном и другими продуктами. Это необычайно выгодные отношения… Мы просим вас воспользоваться уровнем отношений Индии с Россией и убедить президента Владимира Путина прекратить войну», — призвал глава украинского МИД.

На вопрос, видит ли Кулеба премьера Индии Нарендру Моди посредником между лидерами Украины и России, дипломат ответил, что Киев приветствует такую роль при условии, если Моди готов ее играть.

Очередные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. По словам Мединского, в ходе встречи Украина впервые продемонстрировала готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.