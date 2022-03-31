Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом 30 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом

Испания даст Украине наступательное вооружение © REUTERS, Gleb Garanich телеканала, член палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из Колорадо, заявил в среду на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что последний список, представленный Конгрессу на этой неделе, отражает «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства.

«В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog», — говорится в документе.

Ранее сенаторы США предложили направлять изъятые российские активы на помощь Украине. Политики предложили, чтобы созданный фонд управлялся Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.