На Украине продолжаются преследования преследования Русской православной церкви как одного из основных столпов всего русского. Целью уничтожить РПЦ задавался и известный американский функционер Збигнев Бжезинский. Об этом в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

В Верховную Раду внесен законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви и изъятии ее недвижимости и иного имущества. Приходят сведения о расправе над священнослужителями УПЦ и разграблении церквей. Про отца Украины как анти-России: в чём был неправ Бжезинский © commons.wikimedia.org, Kleinschmidt / MSC

«Бжезинскому приписывают одну фразу, которая очень точно отражает суть американской политики: "После того как был уничтожен коммунизм в СССР, в большой России нужно уничтожить Русскую православную церковь"», — сказал Шишкин.

Поэтому на Украине будут уничтожать русское православие вне зависимости от того, какова будет судьба конкретно этого законопроекта, заключил эксперт.

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