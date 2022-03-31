В Верховную Раду внесен законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви и изъятии ее недвижимости и иного имущества. Приходят сведения о расправе над священнослужителями УПЦ и разграблении церквей.
«Бжезинскому приписывают одну фразу, которая очень точно отражает суть американской политики: "После того как был уничтожен коммунизм в СССР, в большой России нужно уничтожить Русскую православную церковь"», — сказал Шишкин.
Поэтому на Украине будут уничтожать русское православие вне зависимости от того, какова будет судьба конкретно этого законопроекта, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.