Россия пока продолжает поставки газа в Европу, несмотря на арест платежей - откровенный грабёж со стороны ЕС, однако это продлится недолго. Об этом в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа платить рублями за российский газ его поставки в ЕС будут остановлены, так как «бесплатного газа не бывает». Юшков рассказал подробности о переходе на рубли в расчетах за российский газ в Европе © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Сейчас европейцы «благополучно» арестовывают все платежи за газ. Идет бесплатная подача газа, но она прекратится…Мы ничего не теряем. Нас просто-напросто пытаются ограбить», — сказал Шишкин.

Президент России Владимир Путин поручил руководителям правительства, Банка России и «Газпрома» до 31 марта представить ему доклад о переходе на расчеты в рублях при поставках газа в недружественные государства.

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