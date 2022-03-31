Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа платить рублями за российский газ его поставки в ЕС будут остановлены, так как «бесплатного газа не бывает».
«Сейчас европейцы «благополучно» арестовывают все платежи за газ. Идет бесплатная подача газа, но она прекратится…Мы ничего не теряем. Нас просто-напросто пытаются ограбить», — сказал Шишкин.
Президент России Владимир Путин поручил руководителям правительства, Банка России и «Газпрома» до 31 марта представить ему доклад о переходе на расчеты в рублях при поставках газа в недружественные государства.
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