«Это знают только военные. Гражданским ни в коем случае нельзя советовать военным, как проводить специальную операцию. У нас развелось очень много «специалистов», которые знают, как штурмовать города и совершать глубокие обходы противника. Хотя эти люди даже в армии не служили», — сказал Шишкин.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
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