Цели и задачи спецоперации на Украине выполняются военными в полном объёме. Гражданским не нужно советовать, как правильно её проводить, уверен замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Это знают только военные. Гражданским ни в коем случае нельзя советовать военным, как проводить специальную операцию. У нас развелось очень много «специалистов», которые знают, как штурмовать города и совершать глубокие обходы противника. Хотя эти люди даже в армии не служили», — сказал Шишкин. Андрей Суздальцев: Россия готова не брать Киев, если Украина выполнит все ее условия © Владимир Трефилов

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

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