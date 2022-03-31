Ликвидация украинской военщины не поможет денацификации Украины, нужен полный демонтаж властной структуры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

«Украинское общество не сможет самоочиститься после ликвидации ВСУ, потому что не ВСУ навязывали обществу нацистскую идеологию. И даже не бандеровцы навязывали обществу нацистскую идеологию. Нацизм навязывала та система власти, которая сложилась в незалежной Украине. Неонацистские формирования — это лишь инструмент удержания власти украинскими олигархами», — сказал Шишкин. Эксперт: денацификация на Украине должна включать гарантии свободы слова © скриншот видео Первый канал

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик заявил в интервью Украина.ру, что Зеленский сам представляет нацистский режим, и чтобы выполнить обязательство по денацификации, Зеленскому придется застрелиться

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