Денацификация - это не только уничтожение украинских нацбатальонов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

«Денацификация означает освобождение Украины от нацистской идеологии, а не только ликвидацию «айдаров», «азовов» и прочих «торнад». Денацификация Германии заключалась не только в ликвидации «Мертвой головы» и прочих эсэсовских дивизий, но и тех, кто их контролировал», — сказал Шишкин. Кнырик: денацификация и демилитаризация Украины при нынешней власти неосуществимы © president.gov.ua

Ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью Украина.ру рассказал, что денацификация должна включать в себя судебные мероприятия в отношении всех украинских пропагандистов, которые обслуживают действия киевского режима, а также функционеров нынешней украинской власти.

Полностью интервью можно прочитать здесь.