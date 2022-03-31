«Проблема была в том, как это было подано. На всех федеральных телеканалах это фактически преподносилось как прекращение специальной операции. Естественно, что российским обществом это было воспринято как «Хасавюрт 2.0». Это показало, насколько хасавюртовский синдром сидит в сознании наших граждан. Это не вина граждан, это вина власти. И устранять это тотальное неверие должна власть», — сказал Шишкин.
Эксперт сообщил, что пережил шквал звонков и сообщений с одним вопросом: «Опять предали?» Такой была реакция на то, как была подана информация о переговорах в Стамбуле российскими СМИ. В то же время, подчеркнул собеседник издания, Мединский лишь озвучил тезисы и предложения украинской стороны по результатам переговоров, особо отметив, что позиции России по Крыму и Донбассу не изменились.
Полностью интервью можно прочитать здесь.