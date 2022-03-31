В Стамбуле завершились мирные переговоры между Россией и Украиной. По их результатам зафиксирован прогресс: глава российской делегации Владимир Мединский назвал их итоги конструктивными. Однако освещение переговоров в российском обществе было неправильным, заявил в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

«Проблема была в том, как это было подано. На всех федеральных телеканалах это фактически преподносилось как прекращение специальной операции. Естественно, что российским обществом это было воспринято как «Хасавюрт 2.0». Это показало, насколько хасавюртовский синдром сидит в сознании наших граждан. Это не вина граждан, это вина власти. И устранять это тотальное неверие должна власть», — сказал Шишкин. Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Эксперт сообщил, что пережил шквал звонков и сообщений с одним вопросом: «Опять предали?» Такой была реакция на то, как была подана информация о переговорах в Стамбуле российскими СМИ. В то же время, подчеркнул собеседник издания, Мединский лишь озвучил тезисы и предложения украинской стороны по результатам переговоров, особо отметив, что позиции России по Крыму и Донбассу не изменились.

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