Она отметила, что процесс уменьшения роли доллара идёт, и, в частности, Россия избавилась от значительной части своих резервов в долларах.
В то же время она выразила удивление тем фактом, что часть национальных резервов страны оставалась в западных банках.
«Процесс идёт, идёт медленно — шаг вперёд, шаг назад, но все равно идёт. И по мере того как мощь Китая будет возрастать и Америка будет ослабляться, этот процесс продолжится, смысл доллара будет уменьшаться», — уверена Крашенинникова.
Одновременно она отметила, что США сопротивляются уменьшению своего экономического влияния и мощи в мире, и заявила, что не следует недооценивать возможности этой страны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.