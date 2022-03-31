По мере того как другие страны будут меньше пользоваться долларом США и держать меньше резервов в этой валюте, её значение и ценность будут ослабляться, но это долгий и сложный процесс. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Она отметила, что процесс уменьшения роли доллара идёт, и, в частности, Россия избавилась от значительной части своих резервов в долларах. Финансовый аналитик рассказал о грядущем долларовом кризисе © РИА Новости, Александр Юрьев / Перейти в фотобанк

В то же время она выразила удивление тем фактом, что часть национальных резервов страны оставалась в западных банках.

«Процесс идёт, идёт медленно — шаг вперёд, шаг назад, но все равно идёт. И по мере того как мощь Китая будет возрастать и Америка будет ослабляться, этот процесс продолжится, смысл доллара будет уменьшаться», — уверена Крашенинникова.

Одновременно она отметила, что США сопротивляются уменьшению своего экономического влияния и мощи в мире, и заявила, что не следует недооценивать возможности этой страны.

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