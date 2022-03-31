К Финляндии приписаны 80 тысяч украинских беженцев, которым власти страны создают «все условия», в том числе ищут переводчиков с украинского языка, которых в стране практически нет. На беженцах просто делают бизнес, уверен финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Своим мнением он поделился в интервью Украина.ру

«Последние цифры — 80 тысяч украинских беженцев приписаны только к Финляндии. Пока не все из них добрались. Забавно, что ищут переводчиков для беженцев, переводчиков именно с украинского языка. Проблема в том, что в Финляндии нет переводчиков с украинского языка, — их, может быть, один или два человека. А переводчиков с русского у нас сколько хочешь. Но почему-то это не подходит. Это издевательство», — сказал Бекман. Зачем Западу беженцы с Украины © AP, Sergei Grits

В Финляндии приватизированы все структуры для беженцев — это частный бизнес. Это выгодно многим финнам, потерявшим доходы из-за санкций: сейчас они получают новые доходы от беженцев, заключил эксперт.

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