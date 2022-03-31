Экономические проблемы, связанные с отказом от российского газа, вызовут настолько серьёзные протесты в странах Европы, что в некоторых из них сменятся правительства. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру дала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Она рассказала, что уже сейчас, во время посевной, подорожали удобрения, которые поставляются из России и Белоруссии, что уже вызывает протесты фермеров. Проблемы уборки урожая и его переработки усилятся из-за высоких цен на энергию. Йохан Бекман: Запад ослеплён мазохизмом и русофобией © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

«Европейское население очень активное, оно выйдет на улицы, оно будет протестовать в обязательном порядке. До такой степени, скорее всего, что некоторые правительства будут вынуждены уйти в отставку», — считает политолог.

Она добавила, что перед новыми правительствами встанет выбор — либо примирение с Россией, либо увеличение давления на неё.

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