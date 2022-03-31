Она рассказала, что уже сейчас, во время посевной, подорожали удобрения, которые поставляются из России и Белоруссии, что уже вызывает протесты фермеров. Проблемы уборки урожая и его переработки усилятся из-за высоких цен на энергию.
«Европейское население очень активное, оно выйдет на улицы, оно будет протестовать в обязательном порядке. До такой степени, скорее всего, что некоторые правительства будут вынуждены уйти в отставку», — считает политолог.
Она добавила, что перед новыми правительствами встанет выбор — либо примирение с Россией, либо увеличение давления на неё.
Полностью интервью можно прочитать здесь.