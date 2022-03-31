Санкции против России будут очень болезненными для Запада, и, в частности, для Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Она отметила, что связи с Россией выстраивались десятилетиями, и их разрыв принесёт проблемы не только для России. Особенно это касается энергетики, указала эксперт. Эксперт объяснил, почему Россия не прекращает транзит газа через Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Быстро заменить российские энергоносители в Европе невозможно. Судя по тому, что напланировали сейчас в Европе, они считают, что это возможно сделать к 2030 году… Как дотянуть до того времени — это ещё вопрос, однако здесь будет действовать множество факторов, которые достаточно сложно просчитать из сегодняшнего дня», —уверена Крашенинникова.

Она рассказала, что правительство США настаивает на замене энергоносителей из России на сжиженный газ из этой страны. Однако в Европе нет достаточных мощностей, чтобы его принимать, а чтобы их построить, потребуется от трёх до пяти лет.

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