Она отметила, что связи с Россией выстраивались десятилетиями, и их разрыв принесёт проблемы не только для России. Особенно это касается энергетики, указала эксперт.
«Быстро заменить российские энергоносители в Европе невозможно. Судя по тому, что напланировали сейчас в Европе, они считают, что это возможно сделать к 2030 году… Как дотянуть до того времени — это ещё вопрос, однако здесь будет действовать множество факторов, которые достаточно сложно просчитать из сегодняшнего дня», —уверена Крашенинникова.
Она рассказала, что правительство США настаивает на замене энергоносителей из России на сжиженный газ из этой страны. Однако в Европе нет достаточных мощностей, чтобы его принимать, а чтобы их построить, потребуется от трёх до пяти лет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.