Запад будет вводить против России «действенные и демонстративные» санкции. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Она предположила, что происходит качественное изменение политики Запада по отношению к России в сторону большей агрессивности.

Фултонская речь Черчилля: Как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом © Public domain Джо Байдена в минувшую субботу в Варшаве может сравниться со знаменитой «фултонской речью» Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало холодной войны.

По мнению Крашенинниковой, речь Байдена была произнесена в нехарактерном для него эмоциональном стиле и может считаться знаковой.

«До недавних пор Байден вроде бы выступал сдерживающей силой внутри очень агрессивного американского аппарата, но сейчас он изменил политику и становится гораздо более агрессивным», — отметила она.

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