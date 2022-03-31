Она предположила, что происходит качественное изменение политики Запада по отношению к России в сторону большей агрессивности.
Политолог отметила, что речь президента США Джо Байдена в минувшую субботу в Варшаве может сравниться со знаменитой «фултонской речью» Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало холодной войны.
По мнению Крашенинниковой, речь Байдена была произнесена в нехарактерном для него эмоциональном стиле и может считаться знаковой.
«До недавних пор Байден вроде бы выступал сдерживающей силой внутри очень агрессивного американского аппарата, но сейчас он изменил политику и становится гораздо более агрессивным», — отметила она.
Полностью интервью можно прочитать здесь.