Кроме того, 14 других стран, в том числе США, Румыния, Аргентина, Казахстан и Франция, имеют аккредитацию на поставку пшеницы в Египет.
В случае продолжения боевых действий можно увеличить импорт из этих стран, отметил журналист.
Он также рассказал о действиях властей страны, направленных на укрепление продовольственного суверенитета.
«Сейчас, на фоне этих событий (спецоперации РФ на Украине — Ред.), Египет объявил об очень амбициозном плане — увеличить посевные площади более чем на полмиллиона гектаров в течение трех лет, чтобы решить проблему продовольственной безопасности кардинальным образом», — сообщил Эль-Кальюби.
Полностью интервью можно прочитать здесь.