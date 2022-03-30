В Египте созданы запасы пшеницы на 4 месяца потребления. Кроме того, в апреле начнётся сбор собственного урожая, поэтому в ближайшее время голод стране не грозит, рассказал изданию Украина.ру египетский журналист Рами Эль-Кальюби

Кроме того, 14 других стран, в том числе США, Румыния, Аргентина, Казахстан и Франция, имеют аккредитацию на поставку пшеницы в Египет.

В случае продолжения боевых действий можно увеличить импорт из этих стран, отметил журналист.

Он также рассказал о действиях властей страны, направленных на укрепление продовольственного суверенитета.

«Сейчас, на фоне этих событий (спецоперации РФ на Украине — Ред.), Египет объявил об очень амбициозном плане — увеличить посевные площади более чем на полмиллиона гектаров в течение трех лет, чтобы решить проблему продовольственной безопасности кардинальным образом», — сообщил Эль-Кальюби.

Полностью интервью можно прочитать здесь.