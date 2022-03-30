Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский 30 марта выступил с новым заявлением для СМИ по итогам прошедшей накануне встречи с представителями Киева

Очередной раунд переговоров между РФ и Украиной прошел 29 марта в Стамбуле. По их итогам Мединский озвучил украинские предложения по соглашению с Россией. Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий нормальных и надеюсь добрососедских отношений с Россией», — сказал Мединский.

По его словам, Киев завил о «готовности выполнить все принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала».

Принципы будущего мирного соглашения, уточнил Мединский, заключаются в отказе «от вступления в НАТО, фиксацию нейтрального статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владение, приобретение, разработки других видов оружия массового поражения».

Также Украина готова отказаться от размещения иностранных военных баз и проводить учения только с согласия стран-гарантов, в числе которых будет и РФ.

«Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остаётся неизменной», — резюмировал глава российской делегации.

Ранее представители украинских властей заявили, что готовы вынести на референдум вопрос внеблокового статуса страны, но только лишь после выхода российских войск на рубежи по состоянию на момент до начала спецоперации. Также в Киеве подчеркивали, что не будут идти на соглашения, которые подрывают территориальную целостность государства, то есть предполагают признание Крыма российским и признание независимости ЛДНР.