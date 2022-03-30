США заинтересованы в том, чтобы военный конфликт на Украине продолжался возможно дольше. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Так как США контролируют президента Украины Владимира Зеленского, то перспективы заключения мира в стране в ближайшее время весьма пессимистичны, считает она. Мединский назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Их цель — заставить Россию истекать кровью, как они говорят неофициально…. Даже если будет много жертв с украинской стороны — это даже выгоднее для США, это для них показывает только, "какой монстр российский президент", и они всю вину будут возлагать на Россию», — сказала Крашенинникова.

Конфликт используется правительством США для мобилизации и собственного истеблишмента, и общественного мнения, на резкие агрессивные действия против России, уверена американист.

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