Так как США контролируют президента Украины Владимира Зеленского, то перспективы заключения мира в стране в ближайшее время весьма пессимистичны, считает она.
«Их цель — заставить Россию истекать кровью, как они говорят неофициально…. Даже если будет много жертв с украинской стороны — это даже выгоднее для США, это для них показывает только, "какой монстр российский президент", и они всю вину будут возлагать на Россию», — сказала Крашенинникова.
Конфликт используется правительством США для мобилизации и собственного истеблишмента, и общественного мнения, на резкие агрессивные действия против России, уверена американист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.