Отвечая на вопрос о необходимости встречи российского и украинского президентов, она отметила, что переговоры ведутся назначенными представителями сторон, а в связи с зависимостью Зеленского от Соединённых Штатов оснований для проведения такой встречи на данный момент нет.
«Конечно же, он (Зеленский — ред.) находится в этом отношении под полным контролем США», — уверена Крашенинникова.
США же заинтересованы в том, чтобы военный конфликт на Украине продолжался как можно дольше, добавила политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.