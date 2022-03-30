Президент Украины Владимир Зеленский – всего лишь актёр, играющий роль главы государства. Даже если бы он хотел сам заключить мир или перемирие с Россией, США не дали бы ему это сделать. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Фарс или безысходность. Почему Зеленский предложил Путину обсудить Крым, Донбасс и русский язык © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service «Конечно же, он (Зеленский — ред.) находится в этом отношении под полным контролем США», — уверена Крашенинникова. США же заинтересованы в том, чтобы военный конфликт на Украине продолжался как можно дольше, добавила политолог. Полностью интервью можно прочитать здесь.