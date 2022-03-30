В Финляндии с участием концерна «Росатом» планируется построить АЭС Ханхикиви. Санкции не помешают воплощению проекта в реальность, уверен финский политолог и правозащитник Йохан Бекман. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Главный российский проект в Финляндии — это "Росатом", у нас строят новую атомную станцию. Нашему бизнесу неудобно, что финский бизнес должен вдруг покидать Россию. Это приведёт к большим потерям. Финны никак не связаны с Украиной. Я не понимаю, зачем наказывают финнов?», — сказал Бекман. Эксперт рассказал, как антироссийские санкции уничтожают промышленность ЕС к выгоде США © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Евросоюз не наложил запрет на проект, а лишь выдвинул определённые требования, и проблем с постройкой атомной электростанции не должно быть, заключил эксперт.

На северо-западе Финляндии планируется построить одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 7-7,5 миллиарда евро. Начало строительства запланировано на 2023 год.

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