В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб, сообщает 30 марта ФСБ РФ

Пытавшие российских военнопленных неонацисты отрицают, что попали в плен © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Егором Красновым для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — говорится в релизе.

У задержанных изъято охотничье оружие и боеприпасы без необходимых лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с Красновым, инструкции по вербовке.

«Принимаются процессуальные решения», — добавили в ФСБ.

Впервые о задержании сторонников «М.К.У.» в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов «взяли» в Геленджике, еще одного — в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).

Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.

В качестве «демонстрации приверженности нацистской идеологии» члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину.

Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников «М.К.У.». Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.

В минувшем декабре ФСБ сообщила о задержании крупнейшей «партии» сторонников «М.К.У.» в разных городах — сразу 106. Сам же Краснов сейчас заочно арестован Басманным судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.