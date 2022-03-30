Россия объявила о переводе расчётов за газ с недружественными странами в рубли. У этих государств нет выбора - либо оплата в рублях, либо газа не будет, заявил в интервью Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Россия может перекрыть поставки газа в случае, если недружественные государства откажутся вносить оплату за топливо в рублях, подчеркнул эксперт. Юшков рассказал подробности о переходе на рубли в расчетах за российский газ в Европе © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что придётся как можно быстрее легализовать рубль в Евросоюзе, чтобы в банках были рублёвые счета, чтобы Европа могла платить за газ. Но у нас сейчас мощная цензура, у нас пишут, что рубль падает, что в России скоро дефолт. А то, что нам надо платить в рублях — это для нашего бизнеса странно. Я думаю, что им надо понять, что нужно соглашаться, иначе будет очень холодно», — сказал Бекман.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие недружественные государства в рубли. Правительство до 31 марта утвердит в совете директоров «Газпрома» директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Объёмы поставок, цены и принципы ценообразования сохранятся.

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