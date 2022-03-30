В условиях отказа ЕС от российских энергоносителей Китай может приобретать их дополнительные объёмы, однако он будет делать это на выгодных для себя условиях. Такое мнение высказала в интервью изданию Украина.ру политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова

Она подчеркнула, что в Китае умные руководители, которые обладают стратегическим терпением и умело лавируют в отношениях со своими партнёрами. GT: Китай не поддастся на давление США в украинском вопросе © РИА Новости, СС0, Pixabay

«Некоторое время назад, когда в кризисе была Венесуэла, они заключили по очень выгодным для себя ценам контракт с Венесуэлой на нефть. Сейчас Россия находится в кризисной ситуации. Надо полагать, что китайские партнёры тоже воспользуется этим, и цена не будет высокой, притом что она и так уже вполне невысокая, по сравнению с европейскими текущими ценами на газ», — указала эксперт.

Крашенинникова подчеркнула, что у Китая есть пространство для манёвра, чтобы добиваться выгодных для себя цен, потому что эта страна приобретает энергоносители из разных регионов мира.

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