Он также ответил на вопрос, планируется ли у президента разговор с Мединским по поводу переговоров в Стамбуле.
«А вы как представляете себе? Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?», — удивился Песков.
В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он указал также, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он рассказал о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.