Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский уже доложил об итогах прошедших днем ранее переговоров с украинской стороной, а также даст дополнительные разъяснения в среду для СМИ. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Мединский назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Мединским по поводу переговоров в Стамбуле.

«А вы как представляете себе? Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?», — удивился Песков.

В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он указал также, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он рассказал о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.