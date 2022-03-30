Хакерская группа «Берегини» опубликовала документ ВСУ о том, что с 26 по 31 марта в обстановке строжайшей секретности на гражданском легковом автомобиле в Словакию отправилась делегация министерства обороны Украины для организации поставок комплексов ПВО из стран НАТО, передает 30 марта Telegram-канал «Неофициальный БеZсоноV»

Сергей Марков: НАТО будет делать все, чтобы утопить Россию в двух волнах крови © РИА Новости, Нина Зотина говорится в посте.

Там напомнили, что в середине месяца власти Словакии заявили, что готовы передать Украине комплексы ПВО, если НАТО предоставит аналоги взамен, и никак иначе.

«Видимо, словакам что-то пообещали. И, судя по появляющейся информации в сети и СМИ, этот процесс могли инициировать поляки. Польша давно ждёт повода вернуть себе западные регионы Украины и уже готовит плацдарм», — предположили в материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.