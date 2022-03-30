«Для обеспечения конспирации из министерства обороны было направлено письмо начальнику ГПСУ (Госпогранслужбы Украины — ред.) с просьбой оказать содействие в пересечении границы своим представителям. Другими словами, украинское руководство делает видимость того, что хочет мира. На самом деле они активнейшим образом готовятся воевать до последнего украинца, что не является новостью», — говорится в посте.
Там напомнили, что в середине месяца власти Словакии заявили, что готовы передать Украине комплексы ПВО, если НАТО предоставит аналоги взамен, и никак иначе.
«Видимо, словакам что-то пообещали. И, судя по появляющейся информации в сети и СМИ, этот процесс могли инициировать поляки. Польша давно ждёт повода вернуть себе западные регионы Украины и уже готовит плацдарм», — предположили в материале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.